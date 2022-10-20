Баку, , 12:39 — REGNUM Позиции азербайджанских военных на границе с Арменией подверглись обстрелам вечером 19 октября и ночью 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подразделения вооружённых сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Гюнешли, Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что азербайджанские военнослужащие приняли в ответ соответствующие меры. Данных о потерях нет.

Стоит отметить, что ранее минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле позиций. По данным Еревана, азербайджанская сторона применила в том числе миномёты.

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