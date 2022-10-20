Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Россия обладает очень большими возможностями в Арктике именно в проведении всесторонних исследований. Исключить Россию из исследований практически невозможно. Об этом сегодня, 20 октября, заявил старший научный сотрудник отдела ледовых качеств судов арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Алексей Чернов в ходе международной научной конференции «Арктика: история и современность» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Платформа «Северный полюс»

«Россия обладает очень большими возможностями в Арктике именно в проведении всесторонних исследований. Исключить Россию из исследований практически невозможно, потому что мы в состоянии вести огромный комплекс научных работ самостоятельно. В том секторе, который Россия осваивает, те, кто попытается Россию исключить — исключат, скорее, сами себя. Здесь крайне желательно, чтобы было взаимодействие, кооперация и взаимопонимание», — сказал Чернов в ходе представления ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс».

Отметим, что ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» стала третьим судном Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Контракт на проектирование и строительство платформы был подписан осенью 2018 года. 21 мая 2022 года «Северный полюс» вышел на ходовые испытания и передан в эксплуатацию в августе 2022 года. Судно может выдерживать экстремально низкие температуры, принимать на борту вертолёты типа Ми-8 АМТ (Ми-17). Платформа может развивать скорость не менее 10 узлов, а запаса топлива хватит примерно на два года.

Как сообщалоИА REGNUM, в Северном Ледовитом океане началась работа российской дрейфующей полярной станции «Северный полюс-41». Открытие станции состоялось 2 октября 2022 года в 7 часов утра. В честь этого события был поднят флаг экспедиции «Северный полюс».

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