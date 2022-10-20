Калуга, , 12:38 — REGNUM Новая молочная ферма будет возведена в Калужской области. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

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Отмечается, что животноводческий комплекс строится в Ульяновском районе и будет рассчитан на 1400 голов при проектной мощности свыше 15 тыс. тонн молока ежегодно.

Кроме того, уточняется, что создаваемая ферма будет работать с использованием современных технологий и в том числе — контроль здоровья коров при помощи компьютерной системы и автоматизированное доение. Комплекс должен начать свою работу в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый энергоэффективный элеватор будет построен на территории Саратовской области