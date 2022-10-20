Рыбинск, Ярославская область, 20 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Рыбинске началась замена кровли на здании Старой хлебной биржи. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

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«На Старой хлебной бирже меняем кровлю. Строители приступают к укладке нового долговечного материала с двойным фальцем и полимерным покрытием темно-серого цвета. Будут установлены дождеприемники, водостоки, усилена стропильная система, конструкции обработают специальными составами. Завершить замену кровли подрядчик планирует до 1 декабря», — рассказал рыбинский мэр.

Помимо замены кровли планируется устройство инженерных сетей и внутренняя отделка. Реставрация обойдётся в 123 миллиона рублей. Работы рассчитаны на 5 лет. Средства на это выделает Средне-Невский судостроительный завод (входит в структуру госкорпорации ОДК) на безвозмездной основе.

Здание биржи было построено в 1811 году. В те времена Рыбинск становился одним из крупнейших центров хлебной торговли: здесь зерно из южных губерний перегружали для дальнейшей отправки в Санкт-Петербург по искусственным водным системам. Строительство биржи было призвано упорядочить торговлю.