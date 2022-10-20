Москва, 20 октября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Российские войска в ходе спецоперации ликвидировали четыре склада боеприпасов киевских боевиков. Об этом 20 октября сообщили в Министерстве обороны России.

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«Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Артёмовск, Петровское Донецкой Народной Республики и Матвеевка Запорожской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки в районе населённого пункта Ингулец Днепропетровской области ВС России уничтожили хранилища топлива для военной техники ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, днём ранее, 19 октября, российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области.