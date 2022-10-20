Москва, 20 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В течение суток Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики киевского режима, сообщили 20 октября в Министерстве обороны РФ.

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В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики [киевского режима]», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что все назначенные объекты поражены.