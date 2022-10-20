20 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Решение Саудовской Аравии и ряда других стран, входящих в ОПЕК+, о сокращении объёмов добычи нефти вызвало негодование в Белом доме. Американские власти прямо осудили действия саудовских властей, назвав их «неуместными» в разгар глобального экономического кризиса. Однако арабские страны и руководство ОПЕК поддерживают саудовцев, причём не похоже, чтобы у Запада были какие-либо реальные инструменты, позволяющие надавить на арабский мир.

Артемий Шарапов, , 13:00 — REGNUM Американо-саудовские отношения на протяжении всего своего существования всегда оставались крайне неоднозначными. Однако отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном всегда строились на сотрудничестве и взаимной выгоде. С тех пор, как в 1945 году президент США Франклин Рузвельт и основатель Саудовской Аравии король Абдель Азиз бен Сауд провели историческую встречу на борту корабля USS Quincy в Суэцком канале, был заложен фундамент этого сотрудничества.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Соединенные Штаты предоставляли гарантии безопасности Саудовской Аравии в обмен на доступ к огромным запасам нефти королевства. Порой саудовцы показывали характер. В 1973 году саудовские власти отказались поставлять нефть странам, поддерживающим Израиль, что привело к замедлению экономического роста США и их союзников.

Тем не менее Саудовская Аравия неизменно играла роль главного партнёра США на Ближнем Востоке и во всём арабском мире. В Эр-Рияде поддерживали американские войны в Ираке, Сирии, а также оказывали давление на Иран.

Кульминационной точкой в отношениях двух стран стало президентство Дональда Трампа, который (порой — в ущерб США) поддерживал любые запросы Эр-Рияда о поставках оружия и дипломатической поддержке.

Дональд Трамп в Саудовской Аравии White House

А вот с приходом президента Джо Байдена началось похолодание. Демократический популизм Байдена (ЛГБТ-повестка, экология, борьба за права женщин и т.д.), сделанные в ходе избирательной кампании неосторожные заявления вызвали резкое осуждение в Эр-Рияде. На протяжении полугода саудовцы отказывались принять кого-либо из должностных лиц в новом американском правительстве. Ситуацию не изменил даже визит Байдена в Саудовскую Аравию в июле 2022 года. Фактически хозяин Белого дома пришёл к саудовцам с протянутой рукой, упрашивая арабов снизить цены на экспортную нефть.

Именно в этот момент всему арабскому миру стало очевидно: Штатам больше нечем отплатить за дешёвую нефть. Американское оружие не может защитить саудовцев от иранской угрозы, американская дипломатия вместо партнёрства пытается уломать Эр-Рияд на признание независимости Израиля. Вашингтон не проявил твердости в отношении нападений на жизненно важные объекты Саудовской Аравии, и первое, что сделала администрация Байдена, когда пришла в Белый дом, — это исключила йеменских повстанцев-хуситов из списка организаций, занесенных в списки террористических, и начала переговоры о возобновлении ядерного соглашения с Ираном.

А если старший партнёр ослаб и не проявляет к вам интереса — самое время проявить характер.

Недавнее решение организации ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день стало той каплей, которая переполнила чашу напряжения между администрацией президента Джо Байдена и Саудовской Аравией. В арабской прессе это решение рассматривается как большой удар по отношениям Эр-Рияда с Вашингтоном.

Выразив свое глубокое раздражение решением саудовцев, Байден вышел за рамки дипломатии и назвал саудовских чиновников «недальновидными», в то время как глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила Financial Times, что это решение «бесполезно и неразумно».

Впрочем, не стоит думать, что, сокращая добычу нефти, саудовцы умышленно бьют по планам США. Как говорится, «бизнес — ничего личного». Мировые цены на нефть растут, спрос повышается, а значит, самое время нажиться на этом.

Стоит отметить, что решение Саудовской Аравии поддержали ОАЭ, Египет и ряд других арабских стран — экспортёров нефти. Фактически речь идёт о монопольном сговоре, а Штаты, целиком занятые ситуацией в Европе, не имеют возможностей, чтобы надавить на своих вышедших из-под контроля партнёров.

Саммит OPEC Opec.org

В теории, можно предположить несколько сценариев развития событий. Первый — упрощённый. Допустим, что Эр-Рияд покидает ряды союзников США и начинает медленно дрейфовать в стан их соперников — стран БРИКС и Ирана. Тем более, что крупнейшим покупателем саудовской нефти является Китай, а не США. Но этот сценарий маловероятен, поскольку у Штатов всё ещё достаточно инструментов для того, чтобы повлиять на ситуацию в арабском мире. Так что нынешний кризис, аналогичный кризису 1973 года (который тоже был связан с поставками нефти на мировой рынок), будет разрешён дипломатическим путём.

Существует альтернативный вариант, при котором США снимают санкции с соседнего Ирана, создавая резкий противовес блоку богатых арабских государств Персидского залива. И в этой ситуации саудовцы будут вынуждены сами просить помощи Штатов.

Есть и более простой вариант, так сказать, проверенный временем. В Саудовской Аравии вполне может возникнуть движение за демократию, права женщин и всё хорошее, которое быстро вооружится и заменит действующего короля и его сыновей на более «прогрессивных» членов клана Саудов. Тем более, что недовольных положением вещей в стране в монаршей семье более чем достаточно.

Поэтому не стоит думать, что в ближайшее время Эр-Рияд разорвёт связи с США. Однако всё происходящее стоит понимать глобальнее — в арабском мире всерьёз усомнились в лидирующей роли Штатов на Ближнем Востоке. А значит — регион ждёт борьба за передел сфер влияния.