Москва, , 12:35 — REGNUM И проблем с энергообеспечением Европы, и обострения продовольственной проблемы можно было избежать, если бы европейские союзники США не ушли с курса корректного сотрудничества с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 20 октября, комментируя высказывания канцера Германии Олафа Шольца.

Олаф Шольц Valsts kanceleja

Как сообщалось ранее, Шольц обвинил Россию в использовании «энергии и голода» в качестве оружия.

« Впервые нефть в качестве инструмента борьбы с СССР использовали США и их союзники во второй половине 1980-х годов. При помощи Саудовской Аравии они тогда обвалили нефтяной рынок и несколько лет удерживали стоимость барреля нефти меду 15 и 18 долл. США. И через голод наша страна благодаря Западу тоже прошла, причём не один раз. В наши дни по маршрутам вывоза зерна с территории бывшей УССР мы тоже ясно видим западное отношение к продовольственному рычагу в мировой политике. Так что, как говорится, кому бы об этом говорить…

Всего этого ‑ и проблем с энергообеспечением Европы, и обострения продовольственной проблемы — можно было избежать, если бы европейские союзники США не ушли с многократно оправдавшего себя курса корректного сотрудничества с Россией.