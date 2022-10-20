Москва, 20 октября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. И проблем с энергообеспечением Европы, и обострения продовольственной проблемы можно было избежать, если бы европейские союзники США не ушли с курса корректного сотрудничества с Россией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 20 октября, комментируя высказывания канцера Германии Олафа Шольца.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

Как сообщалось ранее, Шольц обвинил Россию в использовании «энергии и голода» в качестве оружия.

«Впервые нефть в качестве инструмента борьбы с СССР использовали США и их союзники во второй половине 1980-х годов. При помощи Саудовской Аравии они тогда обвалили нефтяной рынок и несколько лет удерживали стоимость барреля нефти между 15 и 18 долл. США. И через голод наша страна благодаря Западу тоже прошла, причём не один раз. В наши дни по маршрутам вывоза зерна с территории бывшей УССР мы тоже ясно видим западное отношение к продовольственному рычагу в мировой политике. Так что, как говорится, кому бы об этом говорить…

Всего этого — и проблем с энергообеспечением Европы, и обострения продовольственной проблемы — можно было избежать, если бы европейские союзники США не ушли с многократно оправдавшего себя курса корректного сотрудничества с Россией.

Нам не в чем оправдываться ни перед Европой, ни перед остальным миром. И тем более — перед США. А вот Шольцу, Меркель, Олланду, Макрону, многим европейским политикам второго ряда, особенно американским приспешникам из Польши и Прибалтики, ответ за содеянное в 2010-е годы держать придётся. Не избежать суда и первым лицам нынешнего киевского режима», — отметил Михаил Демурин.