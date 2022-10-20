Ханты-Мансийск, , 12:35 — REGNUM В Югре волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ приходят на помощь семьям мобилизованных граждан. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ. Югра. Департамент общественных и внешних связей ХМАО

В Пыть-Яхе добровольцы отвезли отца военнослужащего в больницу. Ему требовалась перевязка после операции. В Ханты-Мансийске волонтёры собрали семье мобилизованного новую двуспальную кровать с подъёмным механизмом.

Волонтёры Югры всегда готовы помочь. Если члена вашей семьи мобилизовали, и вам тоже нужна помощь, оставьте заявку по телефону 8-800-200-34-11 или по номеру региональной горячей линии 122. Отделения штаба #МЫВМЕСТЕ есть в каждом муниципалитете Ханты-Мансийского автономного округа.

Желающие влиться в ряды волонтёров могут присоединиться к проекту на платформе добро.ru.