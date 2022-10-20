Москва, 20 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 киевских боевиков сбит в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил [киевского режима]», — сказал Конашенков.

Кроме того, в воздухе сбито 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населённых пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино Херсонской области, Зелёный Гай, Скельки и Бурчак Запорожской области.

Также перехвачено три снаряда РСЗО «Ольха» в районе населённого пункта Новомихайловка в ДНР.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 324 самолёта, 162 вертолёта, 2296 беспилотных летательных аппаратов, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 383 зенитных ракетных комплекса, 3511 орудий полевой артиллерии и миномётов, 5926 танков и других боевых бронированных машин, а также 6665 единиц специальной военной автомобильной техники.