Рамалла , , 12:36 — REGNUM Жители Палестинской автономии присоединились к всеобщей забастовке, начатой в знак протеста против действий Израиля на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

Волнения в Палестине riots palestine

По данным журналистов, 20 октября работу прекратили магазины и лавки, правительственные учреждения, предприятия и учебные заведения.

Забастовка была организована после того, как израильская армия провела серию операций на территории Палестины. В ходе одного из рейдов силовиками был застрелен местный 16-летний подросток.

Забастовка сопровождается акциями протеста в ряде городов Палестины: Наблусе, Дейр-Шарафе, Хевроне, Сильване и Рамалле.