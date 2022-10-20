Пятигорск, Ставропольский край, , 12:32 — REGNUM В городе Пятигорске был совершен акт вандализма. В парке Победы повреждена табличка с отпечатком ладони известного шоумена, капитана команды КВН «Сборная Пятигорска» Семена Слепакова. Об этом сообщил 20 октября мэр города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Семён Слепаков BardDesytnik

«Сегодня ночью в Парке Победы неустановленные личности вырвали бронзовую доску Семёна Слепакова. Полиция выехала на место», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Бард и юморист Семён Слепаков, являющийся уроженцем Пятигорска, по данным ряда СМИ, якобы выехал из России в Израиль еще весной 2022 года. В качестве одной из версий вандализма называют в том числе месть за этот отъезд, который посчитали ответом на спецоперацию России на территории бывш. УССР.