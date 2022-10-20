Саратов, , 12:32 — REGNUM Новый энергоэффективный элеватор будет построен на территории Саратовской области. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Элеватор для зерна

Уточняется, что комплекс по очистке, сушке, хранению и отгрузке урожая строится в Петровском районе и на нем будут задействованы новейшие технологические механизмы, позволяющие получать высокие результаты при минимальных затратах.

Также указывается, что одновременно на новом элеваторе можно будет хранить порядка 48 тыс. тонн различных культур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство ноутбуков начато на производственно-логистическом комплексе «Аквариус» в Твери.