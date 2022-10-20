Москва, , 12:31 — REGNUM Российские военные ликвидировали пять пунктов временной дислокации киевских боевиков в ДНР и Херсонской области и три пункта управления. Об этом 20 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Удар Function.mil.ru

«Поражены пять пунктов временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Кировск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Пятихатки Херсонской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии также поражены три пункта управления ВСУ в районах населённых пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

Читайте также: Российские военные поразили семь пунктов управления ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, днём ранее, 19 октября, российскими военными были поражены семь пунктов управления и три склада боеприпасов киевских боевиков. Объекты уничтожены в районах населённых пунктов Червона Долина Харьковской области, Новогригоровка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области.

Также по теме: ВКС РФ уничтожили 120 боевиков ВСУ на николаево-криворожском направлении