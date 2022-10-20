Сеул, , 12:32 — REGNUM 26 октября в южнокорейском Пусане состоится пятая встреча глав МИД Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что с 2011 года подобные встречи проводились каждые три-четыре года, однако в ходе четвертой встречи сторонами было принято решение о сокращении интервала между встречами до двух лет.

Ожидается, что в ходе мероприятия стороны обсудят сотрудничество в целях развития, а также сотрудничество в борьбе с изменением климата, в сфере морского и рыбного хозяйства.

Глава МИД Южной Кореи также планирует попросить правительство Тихоокеанских островных стран поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.