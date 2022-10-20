Берлин, , 12:41 — REGNUM Первые терминалы по приёму сжиженного природного газа начнут работать в Германии до конца года. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 20 октября в ходе правительственного заявления в бундестаге.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, первые терминалы в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле до конца года подключат к сети. Кроме того, скоро могут начаться и поставки через Лубмин.

«Другие терминалы добавятся в течение следующего года», — добавил Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне российской спецоперации на территории б. УССР Германия сокращает зависимость от энергоресурсов из РФ. В стране расширяют строительство терминалов по приёму сжиженного газа.

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