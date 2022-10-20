Уфа, 20 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Двух инспекторов ГИБДД осудили за получение взяток в Уфе. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии в своем официальном телеграм-канале.

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В суде было установлено, что осенью 2020 года в ходе патрулирования улицы фигуранты уголовного дела выявили водителя автомобиля марки, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«При составлении административного протокола инспекторы сфальсифицировали доказательства, составив подложный акт освидетельствования об отсутствии в показателях алкотестора паров этанола в выдыхаемом воздухе», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, суд признал их виновными в получении взяток от водителей за несоставление протоколов за нетрезвое вождение, проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу.

«Сумма взяток варьировалась от одной тысячи рублей до 30 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что за свои противоправные действия должностные лица получили всего 71 тысячу рублей. Свою вину подсудимые признали частично.

Суд приговорил их к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, кроме этого он лишил подсудимых права занимать должности в органах внутренних дел сроком на пять и семь лет.

Сообщается, что фигуранты были взяты под стражу в зале суда.