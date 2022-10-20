Иркутск, , 12:30 — REGNUM Сотрудниками Управления уголовного розыска и Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования, сообщила 20 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, пятеро жителей Иркутской области с целью незаконного получения страховых возмещений инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей иностранного производства. После мнимых аварий сообщники обращались в страховые компании и передавали им необходимые документы, на основании которых и получали компенсационные выплаты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции при силовой поддержке коллег из Росгвардии. В момент задержания один из участников группы попытался избавиться от денег, предположительно, добытых преступным путем, выбросив их из окна своей квартиры.

В настоящее время установлены обстоятельства пяти эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Причиненный страховым компаниям ущерб составляет около пяти миллионов рублей. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159.5 УК РФ.

При обысках полицейскими обнаружено и изъято 10 автомобилей, которые использовались в подставных ДТП, а также денежные средства, имеющие доказательственное значение. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2022 года пятерых жителей башкирского города Стерлитамака заподозрили в совершении мошенничества в сфере автострахования.

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