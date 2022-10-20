Ереван, 20 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Минобороны Армении обвинило Вооружённые силы (ВС) Азербайджана в совершении новых обстрелов в направлении армянских приграничных позиций. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

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По данным министерства, инцидент произошел в середине прошлой ночи. Сообщается о стрельбе по армянским позициям из стрелкового оружия разного калибра и миномётов.

«Подразделения ВС РА подавили огонь противника. Армянская сторона потерь не имеет», — говорится в сообщении.

В минобороны отметили, что к утру ситуация на границе с Азербайджаном была относительно спокойной.

Напомним, 17 октября Ереван и Баку обвинили друг друга в стягивании дополнительных сил к армяно-азербайджанской границе.