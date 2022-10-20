Херсон, 20 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Российские военные отразили все попытки наступления киевских боевиков в Херсонской области, сообщил 20 октября заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, ВСУ за сутки предприняли четыре попытки прорыва на херсонском направлении, все атаки были отбиты военнослужащими Вооружённых сил России.

В Херсонской области вывозят население на левый берег Днепра для обеспечения безопасности. По данным на 19 октября, покинули места проживания около 40% жителей города и области.