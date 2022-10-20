Бали, Индонезия, 20 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Бали заявило, что наводнения и оползни, произошедшие в шести районах Бали, привели к гибели шести человек и материальным потерям на сумму до 6,6 млрд индонезийских рупий, сообщает CNN Indonesia.

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Жителей Индонезии просят сохранять бдительность в отношении потенциальных экстремальных погодных условий, которые могут вызвать наводнения, затопления, оползни, сильный ветер.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями зафиксировало 76 стихийных бедствий в течение недели, начиная с 10 по 16 октября 2022 года. Произошло 23 экстремальных погодных явления и 17 оползней. В результате всех катастроф погибли 13 человек.