Посёлок городского типа Красный бор, Ленинградская область, 20 октября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Выпускник академии ФСБ, бывший заместитель председателя комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Андрей Ермолов возглавил полигон токсичных отходов «Красный Бор», который к 2025 году должны полностью рекультивировать под контролем структур Росатома. Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе учреждения.

poligonkb. spb.ru Глава полигона «Красный бор» Андрей Ермолов

Кроме того, в биографии нового руководителя полигона значится работа в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

«Перед новым руководителем и коллективом учреждения стоит важная задача по организации и контролю работ по ликвидации накопленного вреда на полигоне «Красный бор», Байкальском ЦБК и промышленной площадке «Усольехимпром», — заметили в пресс-службе.

Напомним, в апреле текущего года директора полигона «Красный Бор» Алексея Трутнева и его заместителя Сергея Николаева задержали в рамках уголовного дела по присвоению и растрате с использованием служебного положения и в крупном размере. По версии следствия, должностные лица, действуя в группе, используя свое служебное положение, совершили хищение путем растраты вверенного им имущества — лома черного металла массой свыше 33 тонн, находившегося на территории полигона «Красный Бор», которое реализовали при помощи индивидуального предпринимателя.

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Полигон «Красный Бор» находится в 6 км от города Колпино (район Санкт-Петербурга). Он являлся основным местом конечного размещения токсичных отходов предприятий Ленинграда (Петербурга), Ленинградской области и других регионов. С 1969 по 2014 годы здесь накопилось около 2 млн тонн промышленных отходов, в том числе около 700 тыс. тонн жидких токсичных отходов. На территории находятся порядка 3 млн тонн загрязненных отходами грунтов.