Пенза, , 12:53 — REGNUM На базе правительства Пензенской области создается оперативный штаб для координации взаимодействия силовых структур с органами власти. Возглавит штаб губернатор Олег Мельниченко, сообщает 20 октября пресс-служба регионального правительства.

Здание правительства Пензенской области Pnzreg.ru

Кроме должностных лиц исполнительной власти, в состав оперативного штаба вошли руководители правоохранительных ведомств. Перед штабом поставлены задачи по обеспечению безопасности и правопорядка на территории Пензенской области, а также вопросы устойчивой работы экономики, в том числе содействие выполнению всего комплекса оборонного заказа в регионе.

«То, что уровень готовности у нас базовый, не значит, что надо пребывать в расслабленном состоянии. Мы продолжим делать все, чтобы обеспечить высокий уровень правопорядка и безопасности на территории Пензенской области, охрану объектов критически важной инфраструктуры, будем проводить работу в этом направлении», — сказал Мельниченко.

Главы Пензенской области подчеркнул, что для жителей региона никаких ограничивающих обычный ритм жизни изменений не вводится.

Ранее ИА REGNUM передавало, указом президента РФ для Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введен средний уровень реагирования. В других регионах Центрального и Южного федеральных округов объявлен уровень повышенной готовности. В остальных регионах страны — уровень базовой готовности.

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