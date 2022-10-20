Тверь, 20 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Производство ноутбуков начато на производственно-логистическом комплексе «Аквариус» в Твери. Об этом 18 октября сообщила пресс-службы предприятия.

Unsplash Ноутбук

Отмечается, что первым собранным на новом предприятии устройством стал ноутбук-трансформер Aquarius Cmp NS483, который до конца 2022 года планируется выпустить в количестве 20 тыс. При этом уточняется, что эти ноутбуки поставляются только корпоративным клиентам и они включены в реестр российской электроники при Минпромторге.

Кроме того, указывается, что в данный момент на новом заводе работает одна сборочная линия, на которой будут выпускать полный спектр оборудования компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство ювелирных изделий на базе действующего на территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм» организовала компания «Уруу Плюс».