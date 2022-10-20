Москва, 20 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Третий всероссийский чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — пройдет с 26 октября по 25 ноября. В течение месяца участники со всей страны в онлайн-формате займутся решением задач на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от АНО ВО «Университет Иннополис», международного аэропорта «Шереметьево» и АО «Почта России». Призовой фонд всероссийского чемпионата составит 3 000 000 рублей. Церемония открытия чемпионата состоится в Иннополисе.

Иван Шилов, ИА REGNUM Искусственный интеллект

Всероссийский чемпионат — это индивидуальное соревнование, три реальные и актуальные задачи по искусственному интеллекту и машинному обучению и призовой фонд в три миллиона рублей. Разработчики могут испытать свои силы, взяв одну, две или сразу три задачи, над которыми будут работать в течение месяца. Конкурс будет интересен не только опытными программистам. Для новичков пройдут образовательные мастер-классы и разборы тренировочных задач с ИТ-экспертами. Чемпионат — это общение и обмен опытом, возможность за месяц разобраться в задаче и создать рабочий алгоритм для крупных компаний.

Участвуя в ИТ-чемпионатах, специалисты решат сложные и уникальные задачи и станут частью сообщества «Цифрового прорыва». Призеры всероссийского чемпионата выиграют денежные призы — от 15 000 до 250 000 рублей, призовой фонд на каждую из трех задач составляет 1 000 000 рублей.

«26 октября в Иннополисе стартует третий всероссийский чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», где участники смогут выбрать один из трёх кейсов и побороться за внушительный призовой фонд. Уже через месяц мы увидим алгоритмы, которые подготовят наши участники для АНО ВО «Университет Иннополис», АО «Почта России» и Международного аэропорта Шереметьево. Уверен, что третий всероссийский чемпионат подарит нам массу новых положительных эмоций, инновационных идей и нетривиальных подходов к решению поставленных на чемпионате задач. Приглашаю всех желающих принять участие и побороться за призы проекта», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Для решения кейса от компании АНО ВО «Университет Иннополис» участникам чемпионата предстоит разработать алгоритм по классификации агрокультур на основе изменения показателя вегетационных индексов в процессе роста растений.

Сегодня благодаря данным дистанционного зондирования Земли из космоса есть возможность определять культуры растений, произрастающих на полях. В зависимости от изменения вегетационных индексов, анализирующих стадии роста и развития агрокультур, можно определить тип растения. Эти данные позволят грамотно планировать сельскохозяйственное производство в масштабах страны, оптимизировать рабочие процессы и повысить достоверность и удобство использования информации о сельскохозяйственных объектах.

Кейс от международного аэропорта «Шереметьево» проверит управленческие и креативные навыки участников — они придумают концепцию работы с большими данными, чтобы спрогнозировать количество и расположение посетителей в аэропорту в зависимости от времени и направления вылета.

При решении задачи будут использованы данные международного аэропорта «Шереметьево» — второго по пассажиропотоку аэропорта в Европе. Активность пассажиров на сегодняшний день анализируется недостаточно глубоко, хотя точный прогноз поможет улучшить маршрутную сеть и инфраструктуру, чтобы сделать аэропорт и рейсы комфортнее для вылетающих.

В рамках кейса от АО «Почта России» участникам чемпионата предстоит разработать модель предсказания потери почтовых отправлений. Процесс доставки почтовых отправлений состоит из большого числа операций. Отправленная по стране или за границу посылка проходит через множество сортировочных центров, достигая пункта назначения. Несмотря на существующую систему безопасности, все еще существует риск порчи или потери отправления из-за большого количества операций. Точное предсказание пропаж и их локализация позволит повысить надежность системы — гарантировать доставку отправлений в срок и снизить расходы на транспортировку.

Регистрация на чемпионат доступна уже сейчас на официальном сайте проекта — hacks-ai.ru.

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

Важной частью проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» станут образовательные лекции и мастер-классы.

Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по ИИ. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей». Официальный сайт проекта: hacks-ai.ru