Невьянск, Свердловская область, , 12:31 — REGNUM Житель Нижнего Тагила Свердловской области на несколько часов парализовал движение поездов, установив на рельсы посторонний предмет. Об этом журналистам сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО.

Рельсы

Инцидент произошёл 13 октября на станции Быныговский Невьянского городского округа. Уралец установил внутри колеи провод, который соединил рельсы клеймами. Правоохранители поймали злоумышленника. Им оказался 28-летний безработный житель. Мужчина пояснил, что на преступление пошёл ради возлюбленной, желая привлечь её внимание после ссоры.

«Данная установка на железнодорожном пути могла повлечь за собой возможность серьёзных последствий для железной дороги, вплоть до схода состава, и как следствие, человеческих жертв», — отметили в ведомстве.

Против свердловчанина возбудили уголовное дело. Ему вменяют угрозу безопасной эксплуатации транспорта. За подобное преступление мужчине грозит до двух лет лишения свободы.