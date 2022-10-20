Ярославль, , 12:31 — REGNUM В Ярославской области чиновникам, которых уволят по плану оптимизации, помогут с трудоустройством и адаптацией. Об этом сообщает региональный департамент занятости.

Трудоустройство ИА REGNUM

Трудоустроить государственных и муниципальных служащих поможет частная компания.

«В этом нам помогают наши близкие партнеры — представители платформы HeadHunter в лице директора Северо-Центрального региона HeadHunter Ирины Котусенко и её коллег. Сегодня на рабочем совещании с представителями компании определили основные направления совместной работы по содействию занятости, разработали примерный план мероприятий, выработали стратегию не только помощи в поиске работы, но и психологической поддержки людей, выходящих на рынок труда», — рассказали в департаменте.

Напомним, оптимизацию чиновничьего штата в правительстве и муниципальных органах анонсировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Всего планируется сократить треть сотрудников.

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