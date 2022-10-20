Ярославль, 20 октября 2022, 12:31 — REGNUM В Ярославской области чиновникам, которых уволят по плану оптимизации, помогут с трудоустройством и адаптацией. Об этом сообщает региональный департамент занятости.
Трудоустроить государственных и муниципальных служащих поможет частная компания.
Напомним, оптимизацию чиновничьего штата в правительстве и муниципальных органах анонсировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Всего планируется сократить треть сотрудников.
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