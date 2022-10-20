Анадырь, 20 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Анадыре 20 октября состоялась вторая отправка мобилизованных для военной подготовки для участия в СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

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«Вторая группа резервистов и добровольцев из Чукотского АО сформирована и направляется к месту прохождения специальной подготовки. Им предстоит сложная работа. Наша задача — дать возможность защитникам сосредоточиться на ней и быть уверенными, что у их семей всё в порядке», — написала в своём телеграм-канале губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии проверяют информацию о том, что в воинской части Бурятии военнослужащие из республики получили старые бронежилеты. На полигон отправят представителя региона для проверки этих сведений.