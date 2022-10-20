Кемерово, 20 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв прокомментировал введение режима базовой готовности и создание оперативного штаба в регионе. Он заявил, что вводить какие-либо ограничения для кузбассовцев пока нет необходимости.

Vk.com tsivilev42 Сергей Цивилёв

Напомним, что накануне, 19 октября, в Кузбассе введён режим базовой готовности.

«В соответствие с Указом президента у нас в Кузбассе создан региональный штаб, который я возглавил. Распоряжение опубликовано, состав штаба на сайте правительства, можно прочитать, — сказал Цивилёв. — Нет никаких оснований у нас в Кузбассе на сегодняшний момент вводить какие-либо ограничения для жителей. Поэтому, я ещё раз подчёркиваю, чтобы жители Кузбасса не волновались и не беспокоились. Дополнительных ограничений вводиться в ближайшее время никаких не планируется».

При этом он уточнил, что в регионе «будут новые подходы, связанные с вопросами безопасности, вопросами безопасности населения, новые подходы к обеспечению уровня жизни населения».

«Вот это будет находиться под очень чётким контролем и будут высокие требования в этих вопросах. Никаких дополнительных ограничений на жителей Кузбасса накладываться не будет, — уточнил глава Кемеровской области. — При этом несмотря на все существующие вызовы, Кузбасс будет поступать так, как и раньше: наш ответ на каждый вызов — мы ещё быстрее начинаем развиваться, ни на каком этапе развитие Кузбасса остановлено не будет. От наших программ развития мы отходить не будем. Наоборот, мы будет дополнять ещё, новые элементы вводить и ускорять темпы развития».

Как сообщало ИА REGNUM, Указом президента России Владимира Путина с 20 октября на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вводится военное положение.