Луганск, 20 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Военное положение, объявленное 19 октября в четырёх региона России, являются частью процесса интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Об этом в своём телеграм-канале 20 октября написал врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Луганщина восемь лет живет в условиях военного положения, и сегодняшний указ направлен на его оформление в рамках российского законодательства. Никаких нововведений и последствий для гражданского населения, как это преподносят вражеские СМИ, не последует», — уточнил Пасечник.

По его словам, указ принят исключительно с целью продолжать проводимые ранее мероприятия «по охране объектов инфраструктуры, защите людей и мобилизации экономики, чтобы обеспечить безопасность наших граждан от агрессии киевского режима и обеспечить крепкий тыл фронту».