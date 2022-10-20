Красноярск, 20 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Ситуацию с арестом в Италии сына губернатора Красноярского края Александра Усса прокомментировала депутат Заксобрания региона Елена Пензина («Единая Россия»). По её словам, США «продолжают хватать граждан России по всему миру».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«США уже и не скрывают, что, с одной стороны, прямо участвуют в военных действиях против нашей страны. С другой стороны, продолжают хватать россиян по всему миру. 19 октября департамент юстиции США заявил, что сын губернатора Красноярского края причастен к помощи российским военным», — написала парламентарий 20 октября в своём телеграм-канале.

По её словам, «нет сомнений, что его экстрадиции из Италии американцы точно добьются». «Не зря же они создавали целую специальную группу под руководством генерального прокурора США для охоты за россиянами», — отметила Елена Пензина.

«Зачем это делается, тоже очевидно», — добавила она.

Депутат пожелала красноярскому губернатору «терпения и сил в этой непростой ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно о том, что власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, включая Артёма Усса — сына губернатора Красноярского края Александра Усса.

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В минюсте США заявили, что граждане России якобы участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Также они имели отношение к закупкам в западных странах военных технологий и электроники двойного назначения, подпадающих под санкционные ограничения.

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Александр Усс прокомментировал ситуацию 20 октября в своём телеграм-канале. «Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал он.

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Красноярские депутаты также считают произошедшее «политической акцией устрашения».

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Как подчеркнул, комментируя ситуацию, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, власти РФ и их дети должны жить в России.