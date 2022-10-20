Депутат: США охотятся за гражданами России по всему миру
Красноярск, 20 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Ситуацию с арестом в Италии сына губернатора Красноярского края Александра Усса прокомментировала депутат Заксобрания региона Елена Пензина («Единая Россия»). По её словам, США «продолжают хватать граждан России по всему миру».
«США уже и не скрывают, что, с одной стороны, прямо участвуют в военных действиях против нашей страны. С другой стороны, продолжают хватать россиян по всему миру. 19 октября департамент юстиции США заявил, что сын губернатора Красноярского края причастен к помощи российским военным», — написала парламентарий 20 октября в своём телеграм-канале.
По её словам, «нет сомнений, что его экстрадиции из Италии американцы точно добьются». «Не зря же они создавали целую специальную группу под руководством генерального прокурора США для охоты за россиянами», — отметила Елена Пензина.
«Зачем это делается, тоже очевидно», — добавила она.
Депутат пожелала красноярскому губернатору «терпения и сил в этой непростой ситуации».
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно о том, что власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, включая Артёма Усса — сына губернатора Красноярского края Александра Усса.
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В минюсте США заявили, что граждане России якобы участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют. Также они имели отношение к закупкам в западных странах военных технологий и электроники двойного назначения, подпадающих под санкционные ограничения.
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Александр Усс прокомментировал ситуацию 20 октября в своём телеграм-канале. «Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал он.
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Красноярские депутаты также считают произошедшее «политической акцией устрашения».
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Как подчеркнул, комментируя ситуацию, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, власти РФ и их дети должны жить в России.