Херсон, 20 октября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Все медицинские учреждения Херсонской области работают штатно, врачи ведут приём пациентов. Об этом 20 октября сообщили в министерстве здравоохранения Херсонской области.

Rk.gov.ru На приеме у врача

«Несмотря на военное положение и вынужденную эвакуацию населения, все медицинские учреждения региона работают в штатном режиме. Сотрудники нашего ведомства находятся в Херсоне на своих рабочих местах. Все врачи принимают пациентов. Скорая медицинская помощь работает также в штатном режиме», — сказал глава минздрава региона Вадим Ильмиев.

Министр призвал жителей соблюдать спокойствие и не паниковать, отметив, что предоставление медуслуг будет обеспечено в бесперебойном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 октября в Херсонской области введено военное положение. С 19 октября начато организованное перемещение жителей районов Херсонской области, расположенных на правом берегу Днепра, на левый берег.