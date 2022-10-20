Дамаск, , 12:33 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад принял членов палестинских фракций, в том числе — делегацию движения ХАМАС. Об этом 20 октября сообщает SANA со ссылкой на члена политбюро ХАМАС Халила аль-Хайя.

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По его словам, в ходе встречи обсуждался процесс нормализации отношений между группировкой и сирийским правительством.

«Мы выразили наше счастье встретиться с президентом Асадом. Эта встреча происходит в свете восстания нашего народа на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, вызванного неоднократными актами агрессии против Иерусалима и мечети Аль-Акса. Мы подчеркиваем, что сопротивление нашего народа будет продолжаться вплоть до победы нашего народа над оккупацией», — заявил Халил аль-Хайя по итогам встречи с Асадом.

Он также добавил, что спустя долгие годы разрыва «ХАМАС возвращается в Сирию», и это решение «представляет собой новый этап развития оси сопротивления» Израилю.