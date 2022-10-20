Тегеран, 20 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Информационное агентство «Фарс», связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщает, что 14 иностранных граждан были арестованы во время протестов в Иране.

U.S. Department of Defense Арест

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Издание пишет, что «среди арестованных больше всего граждан Афганистана». Также среди тех, кто был задержан, — граждане США, России, Австрии, Франции и Великобритании.

Ранее международная организация Amnesty International сообщала, что во время этих протестов иранские силы безопасности убили двух детей-мигрантов из Афганистана.

Массовые общественные протесты против обязательного ношения хиджаба и убийства Мехсы Амини начались пять недель назад. Смерть этой девушки во время ареста в полиции стала поводом для публичных протестов против политики и Исламской Республикой.

В последние несколько недель иранские политические органы и органы безопасности пытались объяснить публичные протесты заговором иностранных агентов, а не недовольством людей — ситуацией в стране.

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Среди прочего, информационное агентство «Фарс» обвинило посольство Германии в Иране в «разжигании» протестов.