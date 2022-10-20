Лос-Анджелес, США, 20 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Продюсер кинокомикса «Чёрный Адам» Хирам Гарсиа дал понять, что в студии DC намерены серьёзно проработать сюжетную линию противостояния Супермена и персонажа Дуэйна Джонсона. Об этом 20 октября сообщает портал Cinema Blend.

Цитата из к/ф «Человек из стали». Реж. Зак Сеайдер. 2013. США — Великобритания Генри Кавилл

«Речь никогда не шла об одном случае или просто о драке», — сказал Гарсиа, добавив, что в DC действительно хотят создать долгоиграющий сюжет, показывающий, что эти два персонажа действительно существуют в одной вселенной. Он добавил, что Чёрному Адаму и Супермену «придется часто иметь дело друг с другом, будь то на одной или противоположных сторонах».

Напомним, ранее Дуэйн Джонсон заявил, что вся суть его появления на экране в образе Чёрного Адама заключается в том, что однажды его герой должен столкнулся с Суперменом. Актёр отметил, что таким образом он хочет реализовать давнюю мечту фанатов.