Абакан, 20 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. За минувшее лето в реках и озёрах Хакасии утонули 15 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС по итогам заседания комиссии по ЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Место на пляже, где купаться запрещено

Трагедии происходили из-за купания в необорудованных местах. Кроме того, зачастую сопутствующим фактором становилось алкогольное опьянение отдыхающих.

«На 21 пляже и 14 общественных спасательных постах гибели и происшествий не допущено. Эти места официально считались безопасными, там дежурили матросы-спасатели», — отметили в ведомстве.

В агентстве напоминают также, что на водоёмах республики в настоящее время начинается ледостав. Однако крепким лёд станет только после сильных морозов в декабре.