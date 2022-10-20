Брюссель, 20 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Союзники по НАТО не будут бездействовать, если Швеция или Финляндия окажутся под давлением со стороны России или другого противника до того, как станут полноправными членами альянса, заявил 20 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, как передает агентство Reuters.

NATO Йенс Столтенберг

«Невозможно представить себе, что союзники не будут действовать, если Швеция и Финляндия окажутся под каким-либо давлением», — сказал Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Кроме того, глава НАТО заявил о том, что альянс приветствует шаги, сделанные Швецией для выполнения условий, которые поставила перед нею Турция.