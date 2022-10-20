Таллин, 20 октября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас принимает участие в открывающемся в четверг, 20 октября, заседании Европейского совета в Брюсселе. Главными темами обсуждения станут энергетика и помощь киевскому режиму.

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Как сообщила канцелярия кабинета министров Эстонии, главы государств и правительств ЕС обсудят вопросы безопасности энергоснабжения и смягчения последствий высоких цен на энергоносители, а также связанные с этим предложения Европейской комиссии.

Для Эстонии важно найти такие решения на предстоящую зиму, которые сделают цены на энергию более доступными для населения и предприятий, заверили в правительстве.

Также будет обсуждаться дальнейшая политическая, военная и экономическая поддержка киевского режима.

«Для Эстонии важно, чтобы Европейский союз взял на себя ведущую роль в привлечении России к ответственности за ее агрессивные преступления», — говорится в пресс-сообщении.

Саммит лидеров стран ЕС в Брюсселе пройдет два дня.