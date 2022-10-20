Херсон, 20 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Четыре попытки прорыва на херсонском направлении со стороны ВСУ зафиксированы за последние сутки. Об этом 20 октября в эфире «Первого канал» сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«За последние сутки было около четырех попыток прорыва со стороны ВСУ», — сказал он, подчеркнув, что эшелонированная оборона работает на высоком уровне и все попытки прорыва были отбиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил, что ночь на 20 октября в Херсонской области прошла без изменений. Он также выразил уверенность, что ВСУ не смогут прорвать линию обороны у Херсона.