Якутск, , 12:35 — REGNUM Меры в связи с указом президента России Владимира Путина предпринимают в Якутии. В регионе введён режим базовой готовности, в рамках которого будет повышен уровень обеспечения безопасности в общественных местах и на объектах инфраструктуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе правительства региона.

Герб Якутии

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Кроме того, объекты жизнеобеспечения будут охраняться в особом режиме для предотвращения возможных террористических угроз.

«Это связано с вступлением в силу указа президента России о введении уровня базовой готовности в регионах страны», — пояснили в правительстве Якутии.

В регионе также создан специальный штаб, его возглавил глава республики Айсен Николаев. Структура будет анализировать угрозы и готовить комплекс охранных мер. Первое заседание штаба уже состоялось 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, по указу Владимира Путина с 20 октября на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение. В Южном и Центральном федеральных округах введён режим повышенной готовности, в остальных регионах — режим уровня базовой готовности.