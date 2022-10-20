Нью-Йорк, США, , 12:19 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 130:108.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 32 очка. У «Бруклина» защитник Брэндон Ингрэм набрал 28 очков.

В следующем матче «Пеликанс» сыграют с «Шарлотт Хорнетс», а «Бруклин» встретится с «Торонто Рэпторс».

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