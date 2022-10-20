Якутск, 20 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Производство ювелирных изделий на базе действующего на территории опережающего развития (ТОР) «Якутия» ювелирно-гранильного кластера «Сэйбиэм» организовала компания «Уруу Плюс». Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Ювелирное изделие

Уточняется, что выпуск ювелирных изделий начнётся в декабре 2022 года и на полную мощность — 100 кг ювелирной продукции в месяц — предприятие выйдет летом 2023 года.

Также указывается, что затем компания намерена закупить собственное фрезерное и лазерное оборудование для обработки материалов, а также свои вспомогательные машины и инструменты, и расходные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что собственное производство 5D-принтеров будет начато в Волгограде 21 октября.