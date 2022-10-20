Йошкар-Ола, 20 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Марий Эл, руководитель исполкома Александр Смирнов отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Вместе с другими военнослужащими 20 октября он едет в учебный центр в Ульяновской области.

пресс-служба отделения «Единой России» в Марий Эл Александр Смирнов

«Нашу семью должен глава семьи защищать, свою жену, детей, всех близких. Мои сослуживцы не из робкого десятка, всё нормально будет», — уверенно заявил Смирнов корреспонденту «Марийской правды». Уточняется, что он воспитывает четверых детей.

Напомним, последние группы мобилизованных жителей Марий Эл отправляются для прохождения боевого слаживания 20 и 22 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизационный план для Марий Эл составляет 1,7 тыс. резервистов. До настоящего момента в ряды Вооруженных сил из республики было призвано около 1 тыс. человек. После отправки военнослужащих 20 и 22 октября республика выполнит мобилизационное задание в полном объеме.

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