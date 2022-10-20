Бакчарский район, Томская область, 20 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Томской области присяжные заседатели признали виновными троих бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и избиении человека до смерти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По данным следствия, в ночь на 1 мая 2020 года трое подсудимых в отделе полиции в селе Бакчар избили местного местного жителя, используя в том числе резиновую палку. Затем они пошли к другому сельчанину домой, выбили входную дверь, и начали искать наркотики, не имея на оснований.

«В процессе незаконного обыска они избивали 58-летнего мужчину, нанося ему удары руками и ногами по голове и телу. Доставив потерпевшего в здание отдела полиции, они продолжили избивать его. От полученных повреждений 58-летний мужчина скончался спустя непродолжительное время», — отметили в ведомстве.

Во время расследования обвиняемые находились под стражей. По итогам слушаний один из фигурантов приговорён к 13 годам и 3 месяцам, остальные — к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением званий. Их также обязали выплатить сыну погибшего 2 млн рублей.

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