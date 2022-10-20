Херсон, 20 октября 2022, 12:15 — REGNUM Боевики ВСУ нанесли новые ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил 20 октября глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Херсонская область
Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Херсонская область
Липунов Дмитрий
«Буквально десять минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один основной объект, который постоянно подвергается этим атакам в течение уже более пяти месяцев, ежедневно и многократно, — это Каховская гидроэлектростанция», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, риск техногенной катастрофы продолжает расти, именно поэтому жителям рекомендуется выехать из города.