Херсон, 20 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Боевики ВСУ нанесли новые ракетные удары по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил 20 октября глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Херсонская область

«Буквально десять минут назад была очередная ракетная атака. У нас, собственно говоря, один основной объект, который постоянно подвергается этим атакам в течение уже более пяти месяцев, ежедневно и многократно, — это Каховская гидроэлектростанция», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, риск техногенной катастрофы продолжает расти, именно поэтому жителям рекомендуется выехать из города.