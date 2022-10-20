Джакарта, , 12:15 — REGNUM Правительство Австралии заявило, что продолжит обеспечивать военную подготовку, проводить совместные учения и экспортировать оружие в Индонезию, сообщает Sindonews.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министерство обороны Австралии подтвердило, что правительство, избранное в мае, продолжит поставлять оружие индонезийским войскам и обеспечивать их военную подготовку.

«Индонезия является одним из самых важных партнеров Австралии. Австралия продолжит проводить совместные учения, обеспечивать военную подготовку, а также — в соответствии с соответствующим законодательством — экспортировать военную технику в Индонезию», — говорится в заявлении правительства.

Помимо некоторых сложных областей, у Австралии давние военные отношения с Индонезией, включая совместную подготовку и поставки оружия, где Thales Australia в 2014 году продала три военно-транспортных автомобиля Bushmaster Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности четыре истребителя ВВС будут задействованы в обеспечении безопасности саммита G20 на Бали, который состоится в ноябре 2022 года.

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