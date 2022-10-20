Майами, США, 20 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. «Чикаго Буллз» одержал победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:108.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Демар Дерозан, на счету которого 37 очков. У «Майами» форвард Джимми Батлер набрал 24 очка.

В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Вашингтон Уизардс», в «Майами» встретится с «Бостон Селтикс».

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