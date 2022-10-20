Москва, , 12:14 — REGNUM 22 октября во всех образовательно-производственных центрах «Профессионалитета» пройдет единый День открытых дверей. Познакомиться с программой «Профессионалитет» смогут школьники 9−11 классов и их родители в 55 регионах нашей страны. В 2023 году для абитуриентов будет доступно обучение в 141 кластере, 70 из которых будут впервые открыты в сентябре 2023 года. К обучению студентов «Профессионалитета» присоединятся более 500 компаний-работодателей.

Для участников Дня открытых дверей будут организованы экскурсии на предприятия, мастер-классы и профориентация в формате профессиональных проб, презентации программ и карьерных возможностей. В 2023 году для поступления доступно более 10 отраслей среди которых железнодорожный транспорт, металлургия, строительная отрасль и многие другие.

Так, 5 кластеров Пермского края присоединятся к Всероссийскому дню открытых дверей Профессионалитета. В числе предприятий-участников: Метафракс Кемикалс, компания «Пермские моторы», агрофирма «Труд», Чусовской металлургический завод и другие. В регионе функционируют кластеры химической отрасли, металлургии, железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, машиностроения.

Самарские кластерыпроводят классные часы в школах, экскурсии для будущих абитуриентов и встречи с профессионалами. Найти интересное мероприятие и записаться на него можно на информационной платформе «Профвыбор. Самарская область».

Кластер топливно-энергетического комплекса Красноярского края презентует на своих площадках мастер-классы по сварочным технологиям, электромонтажу, интеллектуальным системам учёта электроэнергии. С помощью виртуальных технологий участники узнают, как работают теплоэлектростанции.

В Новокузнецке Единый день открытых дверей пройдёт в Новокузнецком горнотранспортном кластере им. В.Ф. Кузнецова, Кузбасском кластере архитектуры, строительства и цифровых технологий. Более 150 школьников познакомятся с оборудованием и материально-технической базой Сибирской горно-металлургической компании.

«Наша задача — подготовить профессионалов, чтобы ребята, которые поступают в колледжи, гордились тем, что они учатся там, что они будущие профессионалы, что они востребованы, что им будет интересно дальше работать и развиваться», — министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с участниками программы повышения квалификации управленческих команд проекта «Профессионалитет».

1 сентября учебный год начался для первого потока студентов программы «Профессионалитет» — 150 тыс. студентов начали свое обучение в 71 образовательно-производственном центре, включающих более 250 современных колледжей в 43 регионах России. Уже с этого года ребята осваивают востребованные профессии в короткие сроки, получат релевантный профессии опыт на производствах, станут хорошо оплачиваемыми специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда.

Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

Студенты «Профессионалитета» занимаются в том числе в современных мастерских, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование». Такие мастерские позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием оснащено уже более 2200 мастерских, а к 2024 году таких мастерских будет более 5 тыс.

Если вы хотите узнать больше о федпроекте «Профессионалитет», колледжах и компаниях-участниках федпроекта в вашем регионе, то всю информацию можно узнать на портале ЯПРОФ.РФ.